Повітряні сили: На будинок в Одесі впала збита ракета

Ракета "Іскандер-М", яка впала на житловий будинок в Одесі під час ракетного обстрілу 18 листопада, була збитою силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким" , – йдеться у повідомленні.

Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення.