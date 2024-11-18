Повітряні сили: На будинок в Одесі впала збита ракета
Ракета "Іскандер-М", яка впала на житловий будинок в Одесі під час ракетного обстрілу 18 листопада, була збитою силами протиповітряної оборони.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.
Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.
"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення.
Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження", – зазначили у ЗСУ.