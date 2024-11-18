Воздушные силы: На дом в Одессе упала сбитая ракета

Ракета "Искандер-М", упавшая на жилой дом в Одессе во время ракетных обстрелов 18 ноября, была сбита силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким" , – говорится в сообщении.

Кроме того, в 11.45 на подлете в Одессу средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный… Одесса постоянно под прицелом окупантов — террористы намеренно наносят удары ракетами разных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения.