Україна не отримає достатньо ракет ATACMS для зміни перебігу війни – CNN

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS великої дальності по Росії відповідає вже знайомій схемі. Білий дім місяцями відмовляється задовольнити прохання України про надання зброї, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту. Київ критикує цю відмову, і коли здається, що про питання вже забули, адміністрація Байдена все ж ухвалює позитивне рішення, повідомляє Дзеркало тижня.

Прохання України про HIMARS, танки Abrams, літаки F-16 — все це відбувалося за схожою схемою: відмова, вичікування, а потім погодження, майже в той момент, коли вже було надто пізно, зазначає Нік Патон Волш, головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки.

Кореспондент стверджує, що існує обмежена кількість ракет ATACMS, які Україна може отримати у своє розпорядження. Тож навіть якщо Київ зможе завдати удару вглиб Росії, це не призведе до швидкої зміни ситуації на полі бою. Білий дім не уточнив, який саме варіант ракет він дозволив запускати по Росії, але найбільша дальність польоту ракети може становити до 300 кілометрів.

Патон Волш також вважає, що Україна змогла глибше проникнути вглиб Росії, використовуючи дешевші безпілотники вітчизняного виробництва.

Кореспондент додає, що дозвіл на використання американських високоточних ракет для завдання ударів вглиб Росії, як би це не звучало, є досить провокаційним. Це правда, що Москва зараз досить слабка у військовому плані, і навряд чи буде прагнути до повного конфлікту з НАТО чи США. Але в якийсь момент Кремль спробує відновити свій потенціал стримування.