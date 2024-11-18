Украина не получит достаточно ракет ATACMS для изменения хода войны - CNN

Решение президента США Джо Байдена позволит Украине использовать американские ракеты ATACMS большой дальности по России соответствует уже знакомой схеме. Белый дом месяцами отказывается удовлетворить просьбу Украины о предоставлении оружия, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Киев критикует этот отказ, и когда кажется, что о вопросе уже забыли, администрация Байдена все же принимает позитивное решение, сообщает Зеркало недели.

Просьба Украины о HIMARS, танках Abrams, самолетах F-16 — все это происходило по похожей схеме: отказ, выжидание, а затем согласование, почти в тот момент, когда уже было слишком поздно, отмечает Ник Патон Волш, главный корреспондент CNN по международной безопасности.

Корреспондент утверждает, что существует ограниченное количество ракет ATACMS, которые Украина может получить в свое распоряжение. Так что даже если Киев сможет нанести удар вглубь России, это не приведет к быстрому изменению ситуации на поле боя. Белый дом не уточнил, какой вариант ракет он позволил запускать по России, но наибольшая дальность полета ракеты может составлять до 300 километров.

Патон Уолш также считает, что Украина смогла глубже проникнуть вглубь России, используя более дешевые беспилотники отечественного производства.

Корреспондент добавляет, что разрешение на использование американских высокоточных ракет для нанесения ударов вглубь России, как бы это ни звучало, достаточно провокационно. Правда, Москва сейчас достаточно слаба в военном плане, и вряд ли будет стремиться к полному конфликту с НАТО или США. Но в какой-то момент Кремль попытается восстановить свой потенциал сдерживания.