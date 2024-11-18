В МЗС Литви закликали змінити стратегію підтримки України

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ЄС перестати боятись ескалації у війні РФ проти України.﻿ Про це йдеться на сайті литовського МЗС, повідомляє Укрінформ.

Ландсбергіс, який бере участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі, заявив, що Європі «потрібна нова переможна стратегія для України, яка ґрунтується на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією».

«Мир через деескалацію - це невдала і провальна стратегія. Справедливо сказати, що стратегія того, як ми допомагаємо Україні протягом трьох років, майже тисячі днів, провалилася» , - заявив глава литовської дипломатії.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 листопада, у Брюсселі відбувається засідання ради міністрів ЄС із закордонних справ, першим та одним з головних питань якої є ситуація в Україні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав європейських партнерів не допустити послаблення міжнародної ізоляції Росії і наголосив, що миру можна досягти лише силою та своєчасними рішеннями, а не умиротворенням агресора.