В МИД Литвы призвали изменить стратегию поддержки Украины

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ЕС перестать бояться эскалации в войне РФ против Украины. Об этом говорится на сайте литовского МИД, сообщает Укринформ.

Ландсбергис, участвующий в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе, заявил, что Европе «нужна новая победная стратегия для Украины, основывающаяся на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией».

«Мир из-за деэскалации – это неудачная и провальная стратегия. Справедливо сказать, что стратегия того, как мы помогаем Украине в течение трех лет, почти тысячи дней, провалилась» , – заявил глава литовской дипломатии.

Как сообщалось, сегодня, 18 ноября, в Брюсселе проходит заседание совета министров ЕС по иностранным делам, первым и одним из главных вопросов которого является ситуация в Украине.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал европейских партнеров не допустить ослабления международной изоляции России и подчеркнул, что мир можно достичь лишь силой и своевременными решениями, а не умиротворением агрессора.