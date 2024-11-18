Франція імпортує рекордну кількість зрідженого газу за допомогою Німеччини

Франція імпортувала 5,34 млн тонн російського зрідженого газу (ЗПГ) за 10 місяців 2024 року, що більше ніж за будь-який повний рік з початку постачань у 2018 році.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що зростання пов'язане з виконанням раніше укладених довгострокових контрактів з постачання з російського Ямал ЗПГ для Total Energies, Naturgy Energy Group SA та особливо німецької Securing Energy for Europe (SEFE).

Зокрема, різко зросли постачання до термінала Дюнкерк неподалік кордону з Бельгією.

Німецька компанія SEFE – це колишній торговельний підрозділ російського Газпрому, націоналізований Німеччиною у 2022 році. SEFE має довгострокові контракти на закупівлю певних обсягів ямальського зрідженого газу, які успадковані від Газпрому. Компанія також має окремі довгострокові зобов'язання щодо постачання до Індії.

Як зазначає агентство, незрозуміло, скільки російського ЗПГ, який прибуває до Дюнкерка, споживається у Франції. Після регазифікації зріджений газ із Росії змішується з іншим газом і продається приватним компаніям для постачання, переважно до країн Центральної та Східної Європи.