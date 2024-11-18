Франция импортирует рекордное количество сжиженного газа с помощью Германии

Франция импортировала 5,34 млн тонн российского сжиженного газа (СПГ) за 10 месяцев 2024 года, что больше чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что рост связан с выполнением ранее заключенных долгосрочных контрактов по поставке с российского Ямала СПГ для Total Energies, Naturgy Energy Group SA и особенно немецкой Securing Energy for Europe (SEFE).

В частности, резко выросли поставки к терминалу Дюнкерк недалеко от границы с Бельгией.

Немецкая компания SEFE - это бывшее торговое подразделение российского Газпрома, национализированное Германией в 2022 году. SEFE имеет долгосрочные контракты на закупку определенных объемов ямальского сжиженного газа, которые унаследованы от Газпрома. Компания также имеет отдельные долгосрочные обязательства по поставкам в Индию.

Как отмечает агентство, непонятно, сколько российского СПГ, который прибывает в Дюнкерк, потребляется во Франции. После регазификации сжиженный газ из России смешивается с другим газом и продается частным компаниям для поставок, преимущественно в страны Центральной и Восточной Европы.