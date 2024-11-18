НАТО посилює протиповітряну оборону у Чорноморському регіоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Румунії за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії, та зауважив, що НАТО готове ефективно захищати кожну країну-союзницю, в тому числі у Чорноморському регіоні, що має для Альянсу стратегічне значення, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми обговорили необхідність надання подальшої допомоги для України. Румунія є відданим другом України, та надає їй суттєву допомогу, включаючи систему Patriot для підтримки критично важливої протиповітряної оборони. Ви також підписали безпекову угоду на термін у 10 років з Україною, що підкреслює стійку природу вашої підтримки» , - заявив Марк Рютте у Брюсселі під час зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Він нагадав, що НАТО наразі працює над виконанням зобов’язань, що були прийняті під час Вашингтонського саміту Альянсу, для країн-членів якого підтримка України є важливою, як завжди.

«Ми бачимо небезпечне розширення війни, коли північнокорейські війська беруть участь у бойових діях поряд із російськими проти України. Це відбувається на додаток до поставок боєприпасів, яку Росії надає Північна Корея, до дронів з Ірану та товарів подвійного призначення, які постачає Китай. Усе це підживлює російську машину війни. Ця війна демонструє, що наша безпека є дійсно глобальною» , - відзначив генеральний секретар НАТО.

Він наголосив, що російська війна проти України лише підкреслює необхідність посилювати систему протиповітряної оборони. Це залишається одним із ключових пріоритетів Альянсу. Сьогодні керівники НАТО і Румунії обговорили, зокрема, об’єднання зусиль союзників для захисту повітряного простору Румунії від порушень та провокацій з боку Росії.

«Триваючі вторгнення російських дронів та ракет у повітряний простір НАТО є безумними, небезпечними та неприйнятними. НАТО вже посилило свою протиповітряну оборону на східному фланзі, і просто зараз союзники приймають на озброєння сотні бойових літаків 5-го покоління. Я можу сказати вам, прем’єр-міністре, що НАТО сприймає безпеку Чорноморського регіону дуже серйозно. Ми готові захищати та обороняти кожного союзника» , - зазначив Марк Рютте.

Як повідомлялося, у вересні поточного року уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Нижня палата парламенту Румунії ухвалила закон, який дозволяє передачу Україні цієї системи, лише за день.