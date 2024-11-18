​Шмигаль розповів про ліквідацію наслідків атаки РФ на енергетику

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків атаки Росії на енергетичну систему України, що сталася 17 листопада.﻿ Як розповів глава уряду Денис Шмигаль, енергетики у цілодобовому режимі лагодять пошкоджене обладнання, повідомляє Лівий берег.

«За цей час вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині» , - уточнив прем’єр-міністр.

В Одесі поновлюють водопостачання. Уже заживили водонасосні станції міста, забезпечили підвезення технічної води. Також триває відновлення централізованого опалення, а важливі соціальні об’єкти забезпечили генераторами.

За словами Шмигаля, розгорнули пункти незламності, де люди можуть підзарядитися й отримати доступ до необхідного.

«Підготовка до цієї зими була тривалою. Уряд і місцева влада мають план дій на випадок різних сценаріїв. Ми також продовжуємо розбудовувати децентралізовану генерацію й стимулюємо людей та бізнес переходити на автономне живлення, аби залишатися енергетично стійкими навіть попри російський терор» , - додав глава уряду.

17 листопада Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергоінфраструктуру. Увечері того ж дня Укренерго попередило про відключення світла у понеділок. Однак згодом їх скасували.

На Одещині внаслідок масованої атаки РФ загинули двоє енергетиків.