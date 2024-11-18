​Шмыгаль рассказал о ликвидации последствий атаки РФ на энергетику

В Украине продолжаются работы по ликвидации последствий атаки России на энергетическую систему Украины, которая произошла 17 ноября. Как рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, энергетики в круглосуточном режиме чинят поврежденное оборудование, сообщает Левый берег.

«За это время удалось восстановить подачу света, тепла и воды для жителей Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской. В настоящее время без электроснабжения остаются около 220 тысяч абонентов в Одесской области, где ситуация самая сложная, и на Днепропетровщине» , - уточнил премьер-министр.

В Одессе возобновляется водоснабжение. Уже заживили водонасосные станции города, обеспечили подвоз технической воды. Также идет восстановление централизованного отопления, а важные социальные объекты снабдили генераторами.

По словам Шмыгаля, развернули пункты несокрушимости, где люди могут подзарядиться и получить доступ к необходимому.

«Подготовка к этой зиме была продолжительной. У правительства и местных властей есть план действий на случай различных сценариев. Мы также продолжаем строить децентрализованную генерацию и стимулируем людей и бизнес переходить на автономное питание, чтобы оставаться энергетически устойчивыми даже несмотря на российский террор» , - добавил глава правительства.

17 ноября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергоинфраструктуру. Вечером того же дня Укрэнерго предупредило об отключениях света в понедельник. Однако впоследствии их упразднили.

На Одесщине в результате массированной атаки РФ погибли два энергетика.