Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину
Президент Польщі Анджей Дуда засудив канцлера Німеччини Олафа Шольца за його рішення провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, назвавши це помилкою. З посиланням на заяву канцелярії польського президента у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.
Дуда висловив сумнів, що розмова канцлера Німеччини з Путіним була погоджена з союзниками.
Він також розкритикував те, що "один з лідерів європейської країни з сильною економікою веде переговори з агресором", у той час, як Росія жорстоко атакує Україну.
"Я вважаю, що це (розмова з Путіним. – Ред.) помилка", – заявив польський президент.