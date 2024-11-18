Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину

Президент Польщі Анджей Дуда засудив канцлера Німеччини Олафа Шольца за його рішення провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, назвавши це помилкою. З посиланням на заяву канцелярії польського президента у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Дуда висловив сумнів, що розмова канцлера Німеччини з Путіним була погоджена з союзниками.

Він також розкритикував те, що "один з лідерів європейської країни з сильною економікою веде переговори з агресором", у той час, як Росія жорстоко атакує Україну.