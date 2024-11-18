Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину

Президент Польши Анджей Дуда осудил канцлера Германии Олафа Шольца за его решение провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это ошибкой.﻿﻿ Со ссылкой на заявление канцелярии польского президента в соцсети Х (Twitter), сообщает Европейская правда.

Дуда выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с Путиным был согласован с союзниками.

Он также раскритиковал то, что "один из лидеров европейской страны с сильной экономикой ведет переговоры с агрессором", в то время как Россия жестоко атакует Украину.