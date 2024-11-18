Армія РФ нарощує сили і формує нові бригади - Умєров

Російські війська нарощують чисельність і створюють нові бригади. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час пресконференції у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

«Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету» , – сказав Умєров.

За його словами, Росія також має проблеми з мобілізацією, тому використовує війська КНДР.

«Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість» , – додав міністр оборони.

Також він зазначив, що нині Україна працює над тим, щоб «створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції».

«Тому ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги» , – відповів журналістам Рустем Умєров.

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