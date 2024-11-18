Армия РФ наращивает силы и формирует новые бригады - Умеров

Российские войска наращивают численность и создают новые бригады. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

«Русские силы будут расти. Они увеличивают численность собственных сил. Они создают новые бригады. К 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе цель» , – сказал Умеров.

По его словам, у России также есть проблемы с мобилизацией, поэтому использует войска КНДР.

«Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество» , – добавил министр обороны.

Также он отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы «создать силы, которые смогут противостоять, поскольку приоритетом является оборонная и стабилизационная операция».

"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества" , - ответил журналистам Рустем Умеров.

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