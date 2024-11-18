САП вимагає конфіскації майна заступника голови поліції Києва Полієнка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду, в якому вимагає визнати необгрунтованими активи заступника начальника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка на суму майже 8,7 млн грн, повідомляє Дзеркало тижня.

В САП зазначили, що позов грунтується на основі матеріалів Національного агентства із запобігання корупції та доказів, самостійно одержаних прокурором. Мова йде про майно на суму майже 3,7 млн грн, оформленого на родичку, і доходів від нещодавно проданої квартири за 5 млн грн. САП вимагає стягнути їх в дохід держави за схемою примусової конфіскації.

У вересні журналісти видання «Схеми» опублікували розслідування, у якому розповіли, що заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко живе у дворівневій квартирі у столичному ЖК площею 220 квадратних метрів, що належить його тещі. Туди він переїхав із сім’єю у березні 2022-го року.

Того ж року Полієнко залишив посаду керівника відділу поліції в Річковому порту Києва та перейшов працювати на чинну посаду. Сам Полієнко кілька років до того теж інвестував в нерухомість у цьому ЖК, але потім відкликав інвестицію. При цьому посадовець стверджує, не знає як, коли і за які гроші теща купила квартиру. Офіційно жінка з 1998 року заробила 100 гривень, а в 2014 оформила пенсію.

В САП заявили, що встановили, що квартира та два паркомісця були придбані у 2020 році родичкою посадовця, однак після придбання цих активів їх використовували посадовець і його сім’я, а не родичка, що вказує на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.

«Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел», - підкреслили в САП.

У свою чергу в НАЗК зазначили, що після журналістського розслідування теща Полієнка продала квартиру за 5 млн гривень, які і просить конфіскувати САП.