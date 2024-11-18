САП требует конфискации имущества замглавы полиции Киева Полиенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд, в котором требует признать необоснованными активы заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко на сумму почти 8,7 млн. грн, сообщает Зеркало недели.

В САП отметили, что иск основывается на основе материалов Национального агентства по предотвращению коррупции и доказательств, самостоятельно полученных прокурором. Речь идет об имуществе на сумму почти 3,7 млн грн, оформленного на родственницу, и доходах от продажи недавно квартиры за 5 млн грн. САП требует взыскать их в доход государства по схеме принудительной конфискации.

В сентябре журналисты издания «Схемы» опубликовали расследование, в котором рассказали, что заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тарас Полиенко живет в двухуровневой квартире в столичном ЖК площадью 220 квадратных метров, принадлежащей его теще. Туда он переехал с семьей в марте 2022 года.

В том же году Полиенко оставил должность руководителя отдела полиции в речном порту Киева и перешел работать на действующую должность. Сам Полиенко несколько лет назад тоже инвестировал в недвижимость в этом ЖК, но потом отозвал инвестицию. При этом должностное лицо утверждает, не знает как, когда и за какие деньги теща купила квартиру. Официально женщина с 1998 заработала 100 гривен, а в 2014 оформила пенсию.

В САП заявили, что установили, что квартира и два паркоместа были приобретены в 2020 году родственницей должностного лица, однако после приобретения этих активов их использовали должностное лицо и его семья, а не родственница, что указывает на то, что она приобрела их в собственность именно по поручению должностного лица.

«Анализом доходов и расходов должностного лица, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты недвижимости за счет законных источников» , – подчеркнули в САП.

В свою очередь в НАПК отметили, что после журналистского расследования теща Полиенко продала квартиру за 5 млн гривен, которые и просит конфисковать САП.