Німеччина передасть Україні 4 тис безпілотників зі штучним інтелектом

Німеччина передасть Україні 4000 безпілотників зі штучним інтелектом. Про це заявив Міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що безпілотники «керуються і підтримуються штучним інтелектом» і що вони можуть «вивести з ладу електронну безпілотну оборону противника».

За словами Пісторіуса, безпілотники «можуть бути доставлені дуже швидко» і можуть бути «розгорнуті на відстані 30-40 кілометрів за лінією фронту і вражати бойові пости, логістичні центри та інші цілі».

Попри те, що німецькі ЗМІ прозвали безпілотні літальні апарати «міні-Таурусами», уряд зазначив що вони мають різну дальність польоту.

Прессекретарка міністерства оборони Наталі Дженнінг заявила журналістам, що «немає ніякого звʼязку з системою Taurus, як це було висвітлено в деяких ЗМІ».

За інформацією німецького видання Bild, йдеться про ударні безпілотники типу «HX-2 Karma» виробництва мюнхенського підприємства «Хельсинг».

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода