Германия передаст Украине 4 тыс беспилотников с искусственным интеллектом

Германия передаст Украине 4000 беспилотников с искусственным интеллектом. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что беспилотники «управляются и поддерживаются искусственным интеллектом» и что они могут «вывести из строя электронную беспилотную оборону противника».

По словам Писториуса, беспилотники могут быть доставлены очень быстро и могут быть развернуты на расстоянии 30-40 километров по линии фронта и поражать боевые посты, логистические центры и другие цели.

Несмотря на то, что немецкие СМИ прозвали беспилотные летательные аппараты «мини-таурусами», правительство отметило, что у них разная дальность полета.

Пресссекретарь министерства обороны Натали Дженнинг заявила журналистам, что «нет никакой связи с системой Taurus, как это было освещено в некоторых СМИ».

По информации немецкого издания Bild, речь идет об ударных беспилотниках типа «HX-2 Karma» производства мюнхенского предприятия «Хельсинг».

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