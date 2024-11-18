Заступниця мера Дніпра наживалася на ремонтах шкіл – розслідування

Заступниця Дніпровського міського голови Ксенія Сушко за шість років свого перебування на посаді директора Департаменту гуманітарної політики стала фігуранткою десятка кримінальних проваджень за фактом розкрадання міського бюджету, повідомляє Ділова столиця.

Два з них поліція довела до суду: чиновницю звинувачують у привласненні мільйона гривень на ремонті школи, а також у постачанні в навчальні заклади меблів нижчої якості. Про це йдеться в розслідуванні BlackBox OSINT про заступницю Дніпровського міського голови Ксенію Сушко.

Розслідувачі виявили, що Сушко витрачає набагато більше своїх задекларуованих доходів. Так, при зарплаті у 28 тисяч гривень на місяць станом на 2020 рік, що були єдиним джерелом доходу родини, заступниця Бориса Філатова придбала автомобіль Audi A8 2017 року випуску, ринкова ціна якого на той момент складала близько 50 тисяч доларів. Разом з чоловіком та сином Ксенія Сушко регулярно відпочиває закордоном — в Турції, Австрії та Об’єднаних Арабських Еміратах, а після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну віддала сина навчатись в Вищу школу економіки в Празі, на що за підрахунками осінтерів, має витрачати близько 26 тисяч доларів на рік.

В цілому, як йдеться в публічному розслідуванні BlackBOX OSINT, витрати заступниці Філатова майже кожен рік перевищують її офіційні доходи чи не в 2 рази, не враховуючи щоденних витрат на їжу, паливо, одяг і так далі. Джерелом неофіційних прибутків, підозрюють розслідувачі, може бути розкрадання бюджету на тендерах з ремонтів шкіл, дитячих садків, укриттів в навчальних закладах, організації харчування дітей тощо. Майже з першого року перебування Ксенії Сушко на посаді в Дніпровській міськраді, поліція регулярно відкриває по декілька кримінальних проваджень на рік за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів при закупівлях Департаменту гуманітарної політики.

В більшості випадків завищені в 2 рази ціни на будівельні матеріали були виявлені в тендарх на ремонтах шкіл та дитячих садків. До прикладу, у 2019 році Сушко підписала ряд договорів на загальну суму 130 млн грн з ТОВ "Будівельна-Гільдія", в результаті чого, за даними слідства, 25 млн грн були привласнені підрядником. Але засуджений був лише експерт, що узгодив фальсифіковані експертизи ремонтів, а фірму "Будівельна-Гільдія", яку згодом перейменували у ТОВ "БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021", лише оштрафував Антимонопольний комітет за вчинення антиконкурентних дій під час торгів. Сама ж директор Департаменту гуманітарної політики залишилась безкарною — поліція закрила кримінальне провадження проти неї.

В цілому більшість кримінальних проваджень були закриті, деякі роками досі безуспішно розслідуються, і лише по двох з них Ксенії Сушко було висунуто звинувачення, а справи були направлені до суду. Це справа щодо поставки на 3 млн грн фірмою "Арт-Пром" шкільних меблів, нижчіми по якості ніж були затверджені проектом, а також справа, відкрита 29.03.2023 року, в рамках якої слідчі довели привласнення більше 1 млн грн на капітальному ремонті школи на вулиці Смоленьскій, 1 в Дніпрі, який виконувало ПП "Днепрогорстрой", що завищило ціни на матеріали в 2 рази, а Ксенія Сушко узгодила це своїми підписами на актах виконаних робіт. Дані провадження наразі розглядаються у Бабушкінському та Індустріальному районних судах Дніпра.

При цьому міський голова Дніпра Борис Філатов жодного разу не прокоментував безліч кримінальних проваджень за фактом розкрадання бюджетних коштів департаментом, що очолює його заступниця Ксенія Сушко. Нагадаємо, у вересні 2024 року депутати Дніпровської міськради від очолюваної Філатовим партії "Пропозиція" Сергій Пустовий та Євген Кривошеєв виїхали з України за підробленими документами на Мальдіви, де влаштували гучну вечірку, на якій їхні дружини засвітили прикрас на сотні тисяч доларів.