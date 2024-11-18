Заместительница мера Днепра наживалась на ремонтах школ - расследование

Заместитель Днепровского городского головы Ксения Сушко за шесть лет своего пребывания в должности директора Департамента гуманитарной политики стала фигуранткой десятка уголовных производств по факту хищения городского бюджета, сообщает Деловая столица.

Два из них полиция довела до суда: чиновницу обвиняют в присвоении миллиона гривен на ремонте школы, а также в поставке в учебные заведения мебели более низкого качества. Об этом идет речь в расследовании BlackBox OSINT про заместителя Днепровского городского головы Ксению Сушко .

Расследователи обнаружили, что Сушко тратит гораздо больше своих задекларированных доходов. Так, при зарплате в 28 тысяч гривен в месяц по состоянию на 2020 год, являвшихся единственным источником дохода семьи, заместитель Бориса Филатова приобрела автомобиль Audi A8 2017 года выпуска, рыночная цена которого на тот момент составляла около 50 тысяч долларов. Вместе с мужем и сыном Ксения Сушко регулярно отдыхает за рубежом — в Турции, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, а после начала полномасштабного вторжения россии в Украину отдала сына учиться в Высшую школу экономики в Праге, на что, по подсчетам осинтеров, должна тратить около 26 тысяч долларов в год.

В целом, как говорится в публичном расследовании BlackBox OSINT, расходы заместительницы Филатова почти каждый год превышают ее официальные доходы почти в 2 раза, не считая ежедневных расходов на еду, топливо, одежду и так далее. Источником неофициальной прибыли, как подозревают расследователи, может быть хищение бюджета на тендерах по ремонтам школ, детских садов, укрытий в учебных заведениях, организации питания детей и т.д. Почти с первого года пребывания Ксении Сушко в своей должности в Днепровском горсовете полиция регулярно открывает по несколько уголовных производств в год по факту присвоения и растраты бюджетных средств при закупках Департамента гуманитарной политики.

В большинстве случаев завышенные в 2 раза цены на строительные материалы были обнаружены в тендерах на ремонтах школ и детских садов. К примеру, в 2019 году Сушко подписала ряд договоров на общую сумму 130 млн грн с ООО "Строительная Гильдия", в результате чего, по данным следствия, 25 млн грн были присвоены подрядчиком. Но осужден был только эксперт, согласовавший фальсифицированные экспертизы ремонтов, а фирму "Строительная Гильдия", которую впоследствии переименовали в ООО "БК ИНВЕСТСТРОЙ ГРУПП-2021", лишь оштрафовал Антимонопольный комитет за совершение антиконкурентных действий в ходе торгов. Сама директор Департамента гуманитарной политики осталась безнаказанной — полиция закрыла уголовное производство против нее.

В целом большинство уголовных производств было закрыто, некоторые годами до сих пор безуспешно расследуются, и только по двум из них Ксении Сушко были предъявлены обвинения, а дела были направлены в суд. Это дело по поставке на 3 млн грн фирмой "Арт-Пром" школьной мебели, низшей по качеству, чем была утверждена проектом, а также дело, открытое 29.03.2023 года, в рамках которого следователи доказали присвоение более 1 млн грн на капитальном ремонте школы на улицы Смоленской, 1 в Днепре, выполнявшемся ЧП "Днепрогорстрой", которое завысило цены на материалы в 2 раза, а Ксения Сушко согласовала это своими подписями на актах выполненных работ. Данные производства рассматриваются в Бабушкинском и Индустриальном районных судах Днепра.

При этом городской голова Днепра Борис Филатов ни разу не прокомментировал множество уголовных производств по факту хищения бюджетных средств департаментом, возглавляемым его заместителем Ксенией Сушко. Напомним, в сентябре 2024 года депутаты Днепровского горсовета от возглавляемой Филатовым партии "Пропозиция" Сергей Пустовой и Евгений Кривошеев выехали из Украины по поддельным документам на Мальдивы, где устроили громкую вечеринку, на которой их жены "засветили" украшения на сотни тысяч долларов.