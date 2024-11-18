Удар по Сумах: кількість жертв зросла до 12

Кількість жертв російського ракетного удару по Сумах зросла до 12 осіб﻿. Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, росіяни вбили 12 людей, з них двоє – діти. 84 жителя багатоповерхівок, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, одну дитину доправили до Києва, оскільки їй необхідне спеціалізоване оперативне втручання.

На місці удару працюють комунальники, брригади громадських організацій та волонтерів. Загалом через атаку пошкоджено 2200 вікон у понад 1 тисячі осель.