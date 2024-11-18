Удар по Сумах: кількість жертв зросла до 12
Кількість жертв російського ракетного удару по Сумах зросла до 12 осіб. Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, росіяни вбили 12 людей, з них двоє – діти. 84 жителя багатоповерхівок, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні.
Крім того, одну дитину доправили до Києва, оскільки їй необхідне спеціалізоване оперативне втручання.
На місці удару працюють комунальники, брригади громадських організацій та волонтерів. Загалом через атаку пошкоджено 2200 вікон у понад 1 тисячі осель.
"Станом на зараз у будинках вже відновлено теплопостачання. Тривають роботи із відновлення електро-, газо- та водопостачання. Усім мешканцям, хто має потребу, і не мають можливості знаходитись у квартирах, запропоновані місця для тимчасового перебування – у гуртожитках, школах і садочках міста", – повідомив голова ОВА Володимир Артюх.