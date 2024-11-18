Удар по Сумам: число жертв возросло до 12
Число жертв российского ракетного удара по Сумам возросло до 12 человек. Об этом сообщает Сумская ОВА.
"Стало известно еще о одном погибшем человеке. Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое – дети. 84 жителя многоэтажек, из которых 12 дети, получили травмы разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Кроме того, одного ребенка доставили в Киев, поскольку ему необходимо специализированное оперативное вмешательство.
На месте удара работают коммунальщики, бригады общественных организаций и волонтеров. В общей сложности из-за атаки повреждено 2200 окон в более чем 1 тысячи домов.
"По состоянию на сейчас в домах уже восстановлено теплоснабжение. Продолжаются работы по восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. Всем нуждающимся и не имеющим возможности находиться в квартирах, предложены места для временного пребывания — в общежитиях, школах и садах города", – сообщил глава администрации.