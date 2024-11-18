Удар по Сумам: число жертв возросло до 12

Число жертв российского ракетного удара по Сумам возросло до 12 человек﻿. Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Стало известно еще о одном погибшем человеке. Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое – дети. 84 жителя многоэтажек, из которых 12 дети, получили травмы разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь" , — говорится в сообщении.

Кроме того, одного ребенка доставили в Киев, поскольку ему необходимо специализированное оперативное вмешательство.

На месте удара работают коммунальщики, бригады общественных организаций и волонтеров. В общей сложности из-за атаки повреждено 2200 окон в более чем 1 тысячи домов.