Президент Грузії Зурабішвілі оскаржить у суді результати виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала підсумки парламентських виборів, назвавши їх недійсними, і заявила про намір оскаржити їх у Конституційному суді﻿. Про це пише SOVA.news, повідомляє Ділова столиця.

За словами Зурабішвілі, під час парламентських виборів у Грузії були порушені основоположні права, закріплені в Конституції країни, а також міжнародні стандарти й принципи, прописані в численних конвенціях.

Вона зазначила два ключові порушення: недотримання таємниці голосування та загального принципу виборчого права, особливо щодо грузинських емігрантів. Крім того, вона згадала про фальсифікації під час виборів і недотримання права на розгляд скарг незалежним і справедливим судом.

Зурабішвілі підкреслила, що результати цих виборів не визнає ні вона як президентка, ні опозиція, ні значна частина грузинського суспільства, яке продовжує свій протест.

"Пройшло три тижні, і жодна з наших ключових демократичних країн-партнерів не визнала вибори. Навпаки, вони наголошують на численних порушеннях і розглядають різні заходи впливу. Вирок очевидний: ці вибори не можна вважати такими, що відбулися" , – заявила вона.

На думку президентки, необхідно провести нові вибори в найкоротший термін після міжнародного розслідування голосування 26 жовтня. Вона закликала до зміни складу Центральної виборчої комісії, внесення змін до Виборчого кодексу з урахуванням рекомендацій ОБСЄ, а також до врегулювання роботи виборчих дільниць за кордоном.

Крім того, Зурабішвілі планує звернутися до Конституційного суду, щоб оскаржити результати виборів. Вона наголосила, що це стане випробуванням для суддів, які мають визначитися, яким шляхом розвиватиметься країна.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії проходили парламентські вибори. Згідно з офіційними результатами, правляча проросійська партія "Грузинська мрія" набрала 54,09% голосів виборців.

Усі опозиційні партії Грузії, які подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, оголосили бойкот новообраному парламенту.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що міжнародні спостерігачі не визнали парламентські вибори в Грузії 26 жовтня вільними та чесними.

17 листопада опозиційні партії Грузії оголосили перманентний вуличний протест із вимогою провести нові парламентські вибори.