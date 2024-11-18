У Вінницькій області припинила роботу Ладижинська ТЕС – ОВА

Унаслідок масованого ракетного удару Росії 17 листопада Ладижинська ТЕС у Вінницькій області тимчасово припинила роботу. На станції триває ліквідація наслідків: демонтаж завалів і пошкодженого обладнання. Про це заявила пресслужба Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА), повідомляє Дзеркало тижня.

Як наслідок, через зупинку станції без електрики залишилися 430 населених пунктів, де проживає близько 222 тисяч осіб. Проте завдяки резервній схемі енергопостачання, розробленій АТ "Вінницяобленерго", вдалося швидко відновити електропостачання більшості постраждалих районів.

На засіданні штабу Вінницької ОВА обговорювалися кроки для забезпечення стабільної роботи об'єктів житлово-комунального господарства (ЖКГ) та енергетики в осінньо-зимовий період 2024/25 років в умовах воєнного стану.Заступник начальника ОВА Олександр Піщик зазначив, що питання енергозабезпечення населених пунктів наразі вирішено, але робота з відновлення Ладижинської ТЕС продовжується.