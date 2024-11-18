В Винницкой области прекратила работу Ладыжинская ТЭС - ОВА

В результате массированного ракетного удара России 17 ноября Ладыжинская ТЭС в Винницкой области временно прекратила работу. На станции идет ликвидация последствий: демонтаж завалов и поврежденного оборудования. Об этом заявила пресс-служба Винницкой областной военной администрации (ОВА), сообщает Зеркало недели.

Как следствие, из-за остановки станции без электричества остались 430 населенных пунктов, где проживает около 222 тысяч человек. Однако благодаря резервной схеме энергоснабжения, разработанной АО "Винницаоблэнерго", удалось быстро восстановить электроснабжение большинства пострадавших районов.

На заседании штаба Винницкой ОВО обсуждались шаги по обеспечению стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики в осенне-зимний период 2024/25 годов в условиях военного положения.Заместитель начальника ОВА Александр Пищик отметил, что вопрос энергообеспечения населенных пунктов решен, но работа по восстановлению Ладыжинской ТЭС продолжается.