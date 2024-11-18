Італія не зняла заборону на удари по РФ своєю зброєю - Le Monde

Уряд Італії підтвердив свою позицію щодо використання українськими силами зброї, наданої Римом. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що італійська зброя може застосовуватися виключно на території України, повідомляє Дзеркало тижня.

Він підкреслив, що ця політика залишається незмінною, і висловив підтримку мирним переговорам за участю таких країн, як Росія, Китай, Індія та Бразилія.

За словами Таяні, італійська зброя не повинна використовуватися для атак на російську територію.

"Наша позиція щодо застосування Україною зброї не змінюється, вона може застосовуватися лише всередині української території" , – зазначив він під час зустрічі голів дипломатії Євросоюзу, цитує Le Monde.

Також Таяні закликав до переговорів за участю ключових глобальних гравців, зокрема Китаю, і висловив сподівання, що Пекін сприятиме припиненню війни.

"Я сподіваюся, що Пекін зможе зіграти позитивну роль у тому, щоб змусити Москву зрозуміти, що цю безглузду війну необхідно зупинити", - додав він.

Присутність солдатів з КНДР, які воюють на боці Росії, за словами Таяні, є негативним фактором для мирного процесу.