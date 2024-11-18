Италия не сняла запрет на удары по РФ своим оружием - Le Monde

Правительство Италии подтвердило свою позицию по использованию украинскими силами оружия, предоставленного Римом. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что итальянское оружие может применяться исключительно на территории Украины, сообщает Зеркало недели.

Он подчеркнул, что эта политика остается неизменной и выразил поддержку мирным переговорам с участием таких стран, как Россия, Китай, Индия и Бразилия.

По словам Таяни, итальянское оружие не должно использоваться для атак на российскую территорию.

"Наша позиция по применению Украиной оружия не меняется, она может применяться только внутри украинской территории" , - отметил он во время встречи глав дипломатии Евросоюза, цитирует Le Monde.

Также Таяни призвал к переговорам с участием ключевых глобальных игроков, в частности Китая, и выразил надежду, что Пекин будет способствовать прекращению войны.

"Я надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы вынудить Москву понять, что эту бессмысленную войну необходимо остановить" , - добавил он.

Присутствие солдат воюющих на стороне России из КНДР, по словам Таяни, является негативным фактором для мирного процесса.