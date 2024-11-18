Удар по Одесі: 55 поранених, троє у вкрай тяжкому стані

Станом на вечір 18 листопада відомо про 55 поранених від російського ракетного удару, з них троє людей у вкрай важкому стані.﻿﻿ Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 21:30 вже відомо про 55 поранених, троє людей лишаються у вкрай важкому стані. Комунальні служби розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто пункти обігріву, забезпечено гаряче харчування, також додатково працює медичний пункт із Центром ментального здоровʼя для оперативної психологічної допомоги" , - йдеться у повідомленні очільника ОВА. ﻿

Кіпер також наголосив, що ситуація з енергопостачанням в Одесі залишається складною через масштабні пошкодження інфраструктури.

Електропостачання наявне вже у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновили подачу централізованого водо- та теплопостачання.