Удар по Одессе: 55 раненых, трое в крайне тяжелом состоянии

По состоянию на вечер 18 ноября известно о 55 раненых от российского ракетного удара, из них три человека в крайне тяжелом состоянии.﻿﻿ Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"По состоянию на 21:30 уже известно о 55 раненых, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи" , - говорится в сообщении председателя ОВА.

Кипер также отметил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе остается сложной из-за масштабных повреждений инфраструктуры.

Электроснабжение имеется уже в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе восстановили подачу централизованного водо- и теплоснабжения.