Дуда заявив, що Шольц заважає Трампу завершити війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається усунути обраного президента США Дональда Трампа від переговорів щодо завершення війни в Україні, заявив президент Польщі Анджей Дуда. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.

Так він прокоментував дзвінок Шольца російському диктатору Володимиру Путіну.

«Я вважаю, що це (дзвінок Шольца Путіну — ред.) була спроба домогтися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп обійме посаду [20 січня 2025 року]» , — сказав Дуда.

Він також розкритикував рішення Шольца запросити президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії при тому, що президента України Володимира Зеленського запрошено не було.

Дуда вважає, що Шольц стурбований тим, що його підштовхнуть до невигідних угод із Вашингтоном, коли Трамп повернеться на посаду, і намагається випередити це.