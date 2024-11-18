Дуда заявил, что Шольц мешает Трампу завершить войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается отстранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по завершению войны в Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Новое время.

Так он прокомментировал звонок Шольца российскому диктатору Владимиру Путину.

«Я считаю, что это (звонок Шольца Путину — ред.) была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность» , — сказал Дуда.

Он также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании, однако президент Украины Владимир Зеленский приглашен не был.

Дуда считает, что Шольц обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном, когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.