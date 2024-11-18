Від повеней в Іспанії загинули вже 227 людей

Кількість загиблих унаслідок повеней, які сталися у східній та південній частині Іспанії, зросла до 227 осіб, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на відповідну заяву уряду Валенсії, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що у Валенсії, найбільш постраждалому від повеней регіоні, загинули щонайменше 219 людей, наразі ідентифікували 218 з них. Тимчасовий морг, створений у Валенсії для подолання наслідків стихійного лиха, наразі закрито, повідомляють ЗМІ.

Роботи щодо ліквідації наслідків негоди тривають у багатьох з 80 найбільш постраждалих муніципалітетах на захід і південь від Валенсії. Дороги й досі вкриті багнюкою, гаражі залишаються затопленими, тоді як велика кількість автомобілів, знесених повінню, залишаються нагромадженими одна на одну.

Також у багатьох районах дощові канали й досі заблоковані. Так, за інформацією журналіста корпорації RTVE, у муніципалітеті Пайпорта, де загинули щонайменше 45 людей, каналізаційні води все ще затоплюють вулиці.

Водночас між регіональним урядом Валенсії та центральним урядом Іспанії у Мадриді тривають суперечки щодо відповідальності за негоду і реагування на неї. Президент регіонального уряду Валенсії Карлос Масон відмовився піти у відставку.

Раніше стало відомо, що найсильніші за три останні десятиліття повені в Іспанії забрали життя понад 200 людей в регіоні Валенсія. Натовп закидав брудом королівське подружжя, прем’єр-міністра і регіональних лідерів під час їхнього першого візиту до Пайпорти, провінції у Валенсії.

Тисячі місцевих жителів втратили будинки та інше майно. Потоками води були зруйновані мости, вулиці кількох міст затопило брудом. Кілька населених пунктів залишилися без електрики, водопостачання, а також без постачання продовольства. Жителі критикують владу за зволікання з заходами щодо порятунку та допомоги постраждалим, а також, як стверджується, за відсутність своєчасних попереджень.

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