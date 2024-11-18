От наводнений в Испании погибли уже 227 человек

Число погибших в результате наводнений, произошедших в восточной и южной части Испании, возросло до 227 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на заявление правительства Валенсии, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в Валенсии, наиболее пострадавшем от наводнений регионе, погибли по меньшей мере 219 человек, в настоящее время идентифицировали 218 из них. Временный морг, созданный в Валенсии для преодоления последствий стихийного бедствия, закрыт, сообщают СМИ.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во многих из 80 наиболее пострадавших муниципалитетах к западу и югу от Валенсии. Дороги до сих пор покрыты грязью, гаражи остаются затопленными, тогда как большое количество автомобилей, снесенных наводнением, остаются нагроможденными друг на друга.

Также во многих районах дождевые каналы до сих пор заблокированы. Так, по информации журналиста корпорации RTVE, в муниципалитете Пайпорта, где погибли по меньшей мере 45 человек, канализационные воды все еще затапливают улицы.

В то же время между региональным правительством Валенсии и центральным правительством Испании в Мадриде продолжаются споры об ответственности за непогоду и реагировании на нее. Президент регионального правительства Валенсии Карлос Массон отказался уйти в отставку.

Ранее стало известно, что сильнейшие за три последних десятилетия наводнения в Испании унесли жизни более 200 человек в регионе Валенсия. Толпа забросала грязью королевских супругов, премьер-министра и региональных лидеров во время их первого визита в Пайпорту, провинции в Валенсии.

Тысячи местных жителей потеряли дома и другое имущество. Потоками воды были разрушены мосты, улицы нескольких городов затопило грязью. Несколько населённых пунктов остались без электричества, водоснабжения, а также без снабжения продовольствием. Жители критикуют власть за промедление с мерами по спасению и помощи пострадавшим, а также, как утверждается, за отсутствие своевременных предупреждений.

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