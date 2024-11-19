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Курс валют НБУ на 19 листопада

Курс валют НБУ на 19 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 18 листопада досяг рівня 41.3715 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 43.6345 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.2398 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 11 коп. до 46.5948 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.0859 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.371 500 +0.0919
EUR Євро 43.634 500 --0.0187
GBP Фунт стерлінгів 52.239 800 --0.0862
CHF Швейцарський франк 46.594 800 +0.1088
PLN Польський злотий 10.085 900 --0.0207

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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