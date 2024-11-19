Курс валют НБУ на 19 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 18 листопада досяг рівня 41.3715 за 1 долар.
Євро подешевшав на 2 коп. до 43.6345 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.2398 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 11 коп. до 46.5948 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.0859 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.371 500
|EUR
|Євро
|43.634 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.239 800
|CHF
|Швейцарський франк
|46.594 800
|PLN
|Польський злотий
|10.085 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.