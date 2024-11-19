Курс валют НБУ на 19 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 18 листопада досяг рівня 41.3715 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 43.6345 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.2398 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 11 коп. до 46.5948 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.0859 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.371 500 EUR Євро 43.634 500 GBP Фунт стерлінгів 52.239 800 CHF Швейцарський франк 46.594 800 PLN Польський злотий 10.085 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.