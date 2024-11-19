Курс валют НБУ на 19 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 ноября, достиг уровня 41.3715 за 1 доллар.
Евро подешевел на 2 коп до 43.6345 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.2398 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 11 коп до 46.5948 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.0859 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.371500
|EUR
|Евро
|43.634500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.239800
|CHF
|Швейцарский франк
|46.594800
|PLN
|Польский злотый
|10.085900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.