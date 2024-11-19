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Курс валют НБУ на 19 ноября

Курс валют НБУ на 19 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 ноября, достиг уровня 41.3715 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 43.6345 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.2398 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 11 коп до 46.5948 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.0859 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.371500 +0.0919
EUR Евро 43.634500 --0.0187
GBP Фунт стерлингов 52.239800 --0.0862
CHF Швейцарский франк 46.594800 +0.1088
PLN Польский злотый 10.085900 --0.0207

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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