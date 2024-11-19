Курс валют НБУ на 19 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 ноября, достиг уровня 41.3715 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 43.6345 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.2398 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 11 коп до 46.5948 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.0859 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.371 500 EUR Евро 43.634 500 GBP Фунт стерлингов 52.239 800 CHF Швейцарский франк 46.594 800 PLN Польский злотый 10.085 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.