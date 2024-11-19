Україна атакувала ракетний арсенал у Брянській області – ЦПД

Українські військові атакували арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області.﻿﻿ Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Українська правда.

"У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ" , – зазначив він.

Чим саме ударили по арсеналу, Коваленко не повідомив, але він додав, що раніше цей арсенал "був атакований дронами".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотника. Він традиційно переконує, що "БПЛА знищили, постраждалих і руйнувань немає".

У соцмережах публікують відео вибуху у Брянській області.