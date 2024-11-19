Украина атаковала ракетный арсенал в Брянской области – ЦПД

Украинские военные атаковали арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Брянской области.﻿﻿ Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает Украинская правда.

"В Брянской области удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО" , – отметил он.

Чем именно ударили по арсеналу, Коваленко не сообщил, но он добавил, что ранее этот арсенал "был атакован дронами".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотника. Он традиционно уверяет, что "БПЛА уничтожили, пострадавших и разрушений нет".

В соцсетях публикуют видео взрыва в Брянской области.