США найближчими днями оголосять про нову військову допомоги Україні

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати ближчими днями оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні та закликала країни-члени ООН підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона. Про це вона сказала в понеділок під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

"Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями" , - зауважил﻿а представниця США.

Томас-Грінфілд також закликала інші країни підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона. За її словами, українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують. Причому, мир в Україні має бути справедливим й стійким та повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України, наголосила вона. А Росія має бути притягнута до відповідальності за її злочини та порушення Статуту ООН.

Постпред США також звернулася із закликом до Китаю, щоби той «припинив розпалювати війну на європейському континенті» та сприяти військовим зусиллям Росії.