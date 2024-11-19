США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украине

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят новый пакет оборонной помощи Украине и призвала страны-члены ООН поддержать Формулу мира, которую продвигает украинская сторона. Об этом она сказала в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни", - отметила представитель США.

Томас-Гринфилд также призвала другие страны поддержать продвигаемую украинской стороной Формулу мира. По ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают. Причем мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула она. Россия же должна быть привлечена к ответственности за ее преступления и нарушение Устава ООН.

Постпред США также обратилась с призывом в Китай, чтобы тот «прекратил разжигать войну на европейском континенте» и содействовать военным усилиям России.