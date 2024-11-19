РФ втратила ще 1600 своїх військових – дані Генштабу
На 1000 добу повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1610 військових. Загальне число загиблих та поранених становить понад 724 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 724 050 (+1 610) осіб,
- танків – 9 382 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 19 092 (+33) од,
- артилерійських систем – 20 632 (+46) од,
- РСЗВ – 1 252 (+0) од,
- засобів ППО – 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38) од,
- крилатих ракет – 2 754 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120) од,
- спеціальної техніки – 3 672 (+17) од.