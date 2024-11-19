РФ втратила ще 1600 своїх військових – дані Генштабу

На 1000 добу повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1610 військових. Загальне число загиблих та поранених становить понад 724 тисячі осіб.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали: