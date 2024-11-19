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РФ втратила ще 1600 своїх військових – дані Генштабу

РФ втратила ще 1600 своїх військових – дані Генштабу
Фото: Facebook

На 1000 добу повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1610 військових. Загальне число загиблих та поранених становить понад 724 тисячі осіб.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 724 050 (+1 610) осіб,
  • танків – 9 382 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 19 092 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20 632 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засобів ППО – 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38) од,
  • крилатих ракет – 2 754 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120) од,
  • спеціальної техніки – 3 672 (+17) од.

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