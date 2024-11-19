РФ потеряла еще 1600 своих военных – данные Генштаба

На 1000 сутки полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1610 военных. Общее число погибших и раненых составляет более 724 тысяч человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили: