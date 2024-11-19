РФ потеряла еще 1600 своих военных – данные Генштаба
На 1000 сутки полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1610 военных. Общее число погибших и раненых составляет более 724 тысяч человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 724 050 (+1 610) человек,
- танков – 9 382 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 19 092 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 20 632 (+46) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 999 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 111 (+38) ед,
- крылатых ракет – 2 754 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 548 (+120) ед,
- специальной техники – 3 672 (+17) ед.