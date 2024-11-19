Окупанти запустили по Україні майже 90 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 19 листопада окупанти запустили по Україні "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу. Сили ППО збили 51 безпілотник, ще 30 – локаційно втрачено. Водночас один безпілотник перебуває у повітряному просторі України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили 87 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу з районів Курськ, Орел (РФ) та окупованого Криму.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.