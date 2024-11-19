Оккупанты запустили по Украине почти 90 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 19 ноября оккупанты запустили по Украине "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Силы ПВО сбили 51 беспилотник, еще 30 – локационно потеряно. Одновременно один беспилотник находится в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили 87 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Орел (РФ) и оккупированного Крыма.

"По состоянию на 09:00 подтверждено убытие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

В результате активного противодействия 30 враждебных БПЛА локационно потеряно в разных регионах. Один БПЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.