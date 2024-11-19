Генштаб підтвердив ураження арсеналу у Брянській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу боєприпасів у Брянській області Росії.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 02:30 19 листопада зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

У Генштабі ЗСУ додали, що ураження складів з боєприпасами для армії РФ триватиме.