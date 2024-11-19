Генштаб подтвердил поражение арсенала в Брянской области РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала боеприпасов в Брянской области России.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 02.30 19 ноября зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

В Генштабе ВСУ добавили, что поражение складов с боеприпасами для армии РФ будет продолжаться.