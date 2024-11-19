МЗС Польщі про війну в Україні: Миру хочуть всі, але на яких умовах?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що у дискусіях про припинення війни в Україні важливо пам’ятати, що умови цього потенційного миру важливіші, аніж просто припинення бойових дій. Про це він сказав в ефірі RMF24, повідомляє Європейська правда.

Сікорський зазначив, що "миру хочуть усі", але важливо, на яких умовах буде цей мир.

"Є речі важливіші, ніж мир. Україна бореться за свободу, за право бути державою, за те, щоб там не було концентраційних таборів, щоб їхніх дітей не викрадали і не русифікували" , – наголосив очільник МЗС Польщі.

Коментуючи питання про те, що США, ймовірно, вперше дозволили Україні застосування американської далекобійної зброї по території РФ, Сікорський зазначив, що "сила стримує, тоді як слабкість провокує".

Його запитали також про дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до очільника Кремля вперше за два роки.