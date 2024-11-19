МИД Польши о войне в Украине: Мира хотят все, но на каких условиях?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что в дискуссиях о прекращении войны в Украине важно помнить, что условия этого потенциального мира важнее, чем просто прекращение боевых действий. Об этом он сказал в эфире RMF24, сообщает Европейская правда.

Сикорский отметил, что "мира хотят все", но важно, на каких условиях будет этот мир.

"Есть вещи важнее, чем мир. Украина борется за свободу, за право быть государством, за то, чтобы там не было концентрационных лагерей, чтобы их детей не похищали и не русифицировали" , – подчеркнул глава МИД Польши.

Комментируя вопрос о том, что США, вероятно, впервые позволили Украине применение американского дальнобойного оружия по территории РФ, Сикорский отметил, что "сила сдерживает, тогда как слабость провоцирует".

Его спросили также о звонке канцлера Германии Олафа Шольца к главе Кремля впервые за два года.