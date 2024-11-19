У Сухопутних силах розповіли, як змінилась тактика військ РФ у Курській області

У Курській області російські війська перейшли від ведення маневрової оборони до наступальних дій. Ця тактика супроводжується значними втратами в особовому складі та техніці. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє Укрінформ.

"На початку наступальної операції Сил оборони в Курській області противник будь-яким способом намагався зупинити просування наших військ. Ворог робив засідки, застосовував авіацію. При цьому росіяни безжально бомбили власні населені пункти. Після виходу наших військ на визначені рубежі та переходу до оборони, противник перейшов від ведення маневрової оборони до наступальних дій. Ворог хотів повернути контроль над територією по лінії державного кордону" , - розповів Павлюк.

За його словами, на цей час противник застосовує тактику малих груп чисельністю до відділення та за підтримки артилерії намагається витіснити українські підрозділи з позицій. Крім того, за наказом вищого політичного керівництва Росії, з метою якнайшвидшого повернення території Курської області під контроль РФ, противник розпочав застосовувати тактику прориву оборони. На окремих ділянках фронту – підрозділами чисельністю до роти (батальйону) за підтримки бронетехніки.

"Ця тактика супроводжується значними втратами в особовому складі та техніці, а у більшості випадків, навіть у разі успіху та вклинення в бойові порядки наших військ, більша частина техніки та живої сили знищуються нашими протитанковими засобами, артилерією та FPV-дронами. До 30% ворожої техніки при спробі просування знищується завдяки мінно-вибуховим загородженням" , - пояснив командувач.

Павлюк також зауважив, що окремі успіхи ворога супроводжуються значними втратами в живій силі, що примушує його постійно переміщувати до Курської області додаткові сили з інших напрямків.