В Сухопутных силах рассказали, как изменилась тактика войск РФ в Курской области

В Курской области русские войска перешли от ведения маневровой обороны к наступательным действиям. Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает Укринформ.

"В начале наступательной операции Сил обороны в Курской области противник любым способом пытался остановить продвижение наших войск. Враг делал засады, применял авиацию. При этом россияне безжалостно бомбили собственные населенные пункты. После выхода наших войск на определенные рубежи и перехода к обороне, противник перешел от ведения маневренной обороны к наступательным действиям. Враг хотел вернуть контроль над территорией по линии государственной границы" , - рассказал Павлюк.

По его словам, в настоящее время противник применяет тактику малых групп численностью в отделение и при поддержке артиллерии пытается вытеснить украинские подразделения с позиций. Кроме того, по приказу высшего политического руководства России с целью скорейшего возвращения территории Курской области под контроль РФ противник начал применять тактику прорыва обороны. На отдельных участках фронта – подразделениями численностью в рот (батальон) при поддержке бронетехники.

"Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике, а в большинстве случаев, даже в случае успеха и вклинения в боевые порядки наших войск, большая часть техники и живой силы уничтожаются нашими противотанковыми средствами, артиллерией и FPV-дронами. До 30% вражеской техники при попытке продвижения уничтожается благодаря минно-взрывным заграждениям" , - объяснил командующий.

Павлюк также отметил, что некоторые успехи врага сопровождаются значительными потерями в живой силе, что заставляет его постоянно перемещать в Курскую область дополнительные силы по другим направлениям.